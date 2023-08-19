



Правительство Италии оплатило счет за еду и развлечения туристов в Албании

Совершив уникальный дипломатический акт, правительство Италии оплатило счет в ресторане четырех итальянских туристов в Албании, которые уехали, не заплатив, пишет BBC.



Обеды и развлечения итальянских туристов в городе Берат попали в заголовки газет обеих стран, что побудило премьер-министра Албании Эди Раму поднять этот вопрос со своей итальянской коллегой Джорджией Мелони, когда она находилась с визитом в стране.



В ответ она сказала своему послу “иди и заплати по счету за этих идиотов”, сказал он газете La Stampa.



Посольство Италии в Албании подтвердило в своем заявлении, что оно оплатило счет, как сообщается, около 80 евро (68 фунтов стерлингов) от имени своих граждан.



“Итальянцы соблюдают правила и выплачивают свои долги, и мы надеемся, что подобные эпизоды больше не повторятся”, — говорится в сообщении.



Неясно, когда произошел инцидент, но видео с камер наблюдения, на котором группа выходит из ресторана и уходит в ночь, стало вирусным в социальных сетях.



Владелец ресторана рассказал албанскому телеканалу Report TV, что это был первый раз, когда клиенты покинули его заведение, не заплатив, и сказал, что четверо итальянцев даже похвалили еду.



