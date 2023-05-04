



Назван топ-10 самых популярных мест летнего отдыха израильтян

Апрельский курортный сезон закончился, и теперь жители Израиля готовятся к летним месяцам, когда они часто ездят на отдых в Израиле и по всему миру. В свете этого JPost получил от Алессандро Каллари, менеджера по региону Израиль, Италия и Мальта в Booking.com, список 10 самых популярных и востребованных израильскими туристами направлений на летний сезон 2023 года.



В этих направлениях на летние месяцы зафиксировано наибольшее количество бронирований жилья, включая отели, апартаменты для отдыха, курорты, альтернативные варианты размещения и многое другое.



Согласно полученным данным, Лондон является самым популярным направлением, за которым следует типичное израильское летнее направление - Эйлат.



Эйлат, по сути, является единственным израильским направлением в списке десяти самых востребованных среди израильтян направлений на лето 2023 года.



Вот топ-10 самых популярных мест летнего отдыха израильтян: