Лидер группы U2 нарисовал портрет Зеленского для обложки The Atlantic

Солист группы U2 Боно нарисовал Зеленского для обложки The Atlantic

Главный редактор издания сказал, что музыкант, создавший портрет президента в стиле поп-арта, встревожен вопросами свободы и достоинства.



Солист ирландской рок-группы U2 Боно изобразил Владимира Зеленского для обложки июньского номера американского журнала The Atlantic. Об этом говорится в Twitter.



Обложка выполнена в желтом и голубом цвете, также на ней написано: "Выбор между свободой и страхом".



В журнале размещено интервью с президентом Украины. Также туда вошла статья под названием "Контрнаступление". В ней подчеркивается, что от успеха украинских военных зависит будущее демократического мира.



"Определять будущее демократического мира будет то, смогут ли украинские военные выйти из не имеющей своего исхода ситуации, которая сложилась с Россией, и смогут ли они прогнать ее – возможно, навсегда – из Крыма", – говорится в сообщении.



The future of the democratic world will be determined by whether the Ukrainian military can break a stalemate with Russia and drive the country backwards—perhaps even out of Crimea for good. @JeffreyGoldberg and @anneapplebaum report from the front lines: https://t.co/sBjep6imYh pic.twitter.com/0Aws9LvJue