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Лидер группы U2 нарисовал портрет Зеленского для обложки The Atlantic
02.05.2023 16:05 Раиса Вовк

Лидер группы U2 нарисовал портрет Зеленского для обложки The Atlantic

Солист группы U2 Боно нарисовал Зеленского для обложки The Atlantic
Главный редактор издания сказал, что музыкант, создавший портрет президента в стиле поп-арта, встревожен вопросами свободы и достоинства.
 
Солист ирландской рок-группы U2 Боно изобразил Владимира Зеленского для обложки июньского номера американского журнала The Atlantic. Об этом говорится в Twitter.
 
Обложка выполнена в желтом и голубом цвете, также на ней написано: "Выбор между свободой и страхом".
 
В журнале размещено интервью с президентом Украины. Также туда вошла статья под названием "Контрнаступление". В ней подчеркивается, что от успеха украинских военных зависит будущее демократического мира.
 
"Определять будущее демократического мира будет то, смогут ли украинские военные выйти из не имеющей своего исхода ситуации, которая сложилась с Россией, и смогут ли они прогнать ее – возможно, навсегда – из Крыма", – говорится в сообщении.
 

 
Напомним, что лидер ирландской рок-группы U2 Боно посетил город Буча в Киевской области. 

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