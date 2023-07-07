



Как при COVID: повлиял ли хаос во Франции на сферу туризма

Массовые беспорядки во Франции, вызванные убийством подростка полицейскими, ударила по сфере туризма в стране.



По данным Еuronews, владельцы бизнеса сообщают, что выручка на фоне социальных волнений снизилась до уровня, как во время пандемии коронавируса.



"Суббота была худшей ночью для нашего бизнеса за последние три года. Мы потеряли от 5000 до 6000 евро", — рассказал владелец ресторана Neyrand в Лионе Хьюго Нейранд.



В пик сезона заведение обслуживает до 600 человек в день. Однако на фоне массовых беспорядков начали поступать отмены брони на столики.



Несмотря на это, Национальная федерация туризма во Франции настаивает на том, что последствия беспорядков начинают ослабевать.



"Я разговаривал с менеджерами отелей в Марселе, у которых в выходные число бронирований немного снизилось. Но сейчас ситуация стабилизируется. Насилие в основном происходило в магазинах, а не в туристических районах", — отметил президент ADN Tourisme Франсуа де Кансон.



Он заверил европейских туристов в том, что Франция является гостеприимной страной.



Между тем, приезжие делятся впечатлениями о беспорядках, пик которых приходился на период с 30 июня по 2 июля. По словам проживающей в Греции французской эмигрантки Катрин Кюше, она никогда не испытывала такого страха, как в эти дни.



Несмотря на социальные волнения, многие приезжие все же решили не отказываться от своих планов посетить разные французские города. По словам американского путешественника Спенсера Уайта, он приехал в страну вместе с супругой.



"Сейчас мы едем в Париж из Лиона. Мы уверены, что остальная часть нашей поездки пройдет гладко", - отметил он.



