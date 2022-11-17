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Италия усложнила выдачу виз российским туристам
17.11.2022 14:17 Ольга Белозерова

Италия усложнила выдачу виз российским туристам

В Италии усложнили процесс выдачи виз туристам из России. Теперь соответствующие органы в Италии не будут принимать заявления от россиян, которые являются владельцами 5-летних биометрических паспортов старого образца. 

Как гласят новые правила, "к рассмотрению от граждан РФ будут приниматься только биометрические паспорта нового образца сроком на 10 лет". Об этом сообщает сайт одного из визовых центров. 

Нововведение касается и тех туристов, которые путешествуют самостоятельно, и тех, кто собрался посетить Италию в составе группы. 

Это правило вступает в силу с 15 декабря. По информации прессы, новые правила должны были вступить в силу два дня назад, 15 ноября, но дату перенесли. 

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