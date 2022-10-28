



Индонезия ужесточает контроль за туристами

Министерство здравоохранения Индонезии ужесточило контроль за путешественниками из 19 стран в связи с ростом числа зараженных коронавирусом.



"Чтобы предотвратить крупномасштабное распространение новых вариантов COVID-19 в Индонезии, правительство в настоящее время усиливает санитарный и карантинный надзор над путешественниками", - цитируют РИА Новости министра здравоохранения Буди Гунади Садикина.



В минздраве отметили, что в 19 странах, включая Россию, США, Германию, Великобританию и другие, зафиксирован всплеск COVID. Буди Гунади Садикин подчеркнул, что это может затронуть Индонезию, поэтому необходимо ужесточить контроль.



По словам министра здравоохранения Индонезии, наблюдение будет вестись не только за туристами, но и за грузами из этих стран.