



Delta объявила о планах запуска прямых рейсов между США и Саудовской Аравией

Авиакомпания Delta Air Lines заключила партнерство со стартапом Riyadh Air, чтобы открыть прямые рейсы между США и Саудовской Аравией.



Riyadh Air планирует начать пассажирские перевозки следующим летом. Компания финансируется Фондом национального благосостояния Саудовской Аравии и является частью плана Эр-Рияда по развитию туризма.



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Подробные графики перелетов и финансовые подробности о партнерстве не раскрываются. Генеральный директор Delta Эд Бастиан и гендиректор Riyadh Air Тони Дуглас заявили, что планируют запустить код-шеринг (соглашение между авиакомпаниями о совместной продаже билетов на один рейс). На это потребуется одобрение министерства транспорта США.