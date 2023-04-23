



За бумом искусственного интеллекта скрывается загрязнение окружающей среды

Генеративный ИИ не только стал предметом обсуждения, привлекая внимание, ранее прикованное к криптографии, но и привлек крупные инвестиции. Однако регулирующие органы видят в этой новой технологической гонке высокую скрытую цену, которая может нанести ущерб международным попыткам обуздать климатический кризис в самый критический момент.



Согласно недавнему отчету PitchBook, инвестиции венчурных фондов переместились из криптовалюты в нового золотого гуся — генеративный ИИ. Принимая во внимание, что в 2018 году в компании, занимающиеся генеративным искусственным интеллектом, было инвестировано 408 миллионов долларов США за 41 транзакцию, в 2022 году эта цифра подскочила до 4,5 миллиардов долларов США за 110 транзакций. За это время инвестиции в криптовалюты упали на 70%.



Во многих отношениях эти две отрасли различны, но в одной конкретной области они очень похожи — их функционирование и успех требуют огромных вычислительных мощностей, что сопровождается чрезвычайным экологическим ущербом, включающим добычу редких полезных ископаемых, огромные выбросы углерода, расход воды и высокий уровень шума. Согласно отчету PitchBook, к 2025 году 3,2% всех выбросов углерода в мире будет приходиться на серверные фермы. Их экологические издержки только растут по мере масштабирования отрасли таким образом, что приоритет отдается расширению, а не эффективности.



По оценкам, к 2040 году на серверные фермы может приходиться 14% глобальных выбросов углерода, что еще больше затруднит сокращение выбросов и борьбу с климатическим кризисом. Только в Израиле, по оценкам консалтинговой фирмы BDO, потребление электроэнергии десятью серверными фермами эквивалентно 250 000 домохозяйств, или добавлению 170 000 автомобилей на израильских дорогах.



Необходимость увеличения роста огромных серверных ферм означает, что отрасль переместится в малонаселенные районы, где они могут получить дешевую электроэнергию, несколько источников воды, дешевую землю и смягченные местные правила планирования. Создание серверной фермы в Израиле может иметь большое экологическое значение, но оно экономически привлекательно, особенно для крупных корпораций, из-за относительно низких цен на электроэнергию — примерно вдвое ниже, чем в большинстве европейских стран.



Как и в случае с криптовалютой, индустрия генеративного ИИ пытается заменить существующие системы, невзирая на экологические издержки. Рынок криптовалют, который в основном служит альтернативной торговой ареной, уже несет огромные затраты энергии, и все это еще до того, как он даже не приблизился к достижению своей цели по замене традиционных финансовых рынков. Согласно Кембриджскому индексу потребления электроэнергии биткойнами (CBECI), только Биткойн потребляет 0,5% всей электроэнергии в мире, и если бы он был страной, то находился бы на 32-м месте по потреблению электроэнергии. The New York Times сообщила, что избыточное использование электроэнергии для майнинга биткойнов было углеродным эквивалентом еще 3,5 миллионов автомобилей на дорогах только в США.



Точно так же индустрия генеративного ИИ уже оказывает непропорциональное влияние на климат, и это только начало. По данным Международного энергетического агентства, языковые модели ИИ и центры обработки данных ответственны за 1% всех выбросов углерода в мире. В январе ChatGPT, который сегодня обслуживает около 13 миллионов пользователей в день и позволяет Bing обрабатывать около полумиллиарда запросов в день, потреблял столько же электроэнергии, сколько 175 000 человек. Анализ, проведенный в начале года Университетом Беркли, подсчитал, что тренировка GPT3, на которой основана первая версия чата, привела к выбросу 550 тонн углекислого газа.



В некотором смысле реальное и потенциальное загрязнение ИИ даже более опасно, чем криптоиндустрия. Это связано с тем, что ИИ, в отличие от криптографии, создал продукт, который был быстро широко принят широкой публикой, а также потому, что измерение загрязнения в этой области не является частью дискурса и на самом деле активно подавляется.



Одна из компаний, которая была пионером в области отчетности и измерения загрязнения в области ИИ, — это компания, которая создала ChatGPT — OpenAI. В 2018 году OpenAI опубликовала отчет, который с тех пор широко цитируется, в котором говорится, что всплеск вычислительной мощности для различных тренировок ИИ удваивается каждые 3,4 месяца или в десять раз каждый год. Пять лет спустя OpenAI выпустила свою последнюю и самую мощную модель GTP 4, намеренно скрывая вычислительную мощность, необходимую для ее обучения и развертывания.



В свете стремительного роста индустрии искусственного интеллекта также множатся призывы признать и уменьшить объем загрязнения, которое он вызывает. В то время как многие отрасли в последние годы работали над снижением своего негативного воздействия, среди прочего, путем перехода на возобновляемые источники энергии, внедрения мер по повышению энергоэффективности и соблюдения различных нормативных правил, такие отрасли, как криптовалюта и искусственный интеллект, остаются незамеченными.