Вручена Нобелевская премия по физике

В 2023 году Нобелевская премия по физике досталась ученым Пьеру Гостини, Ференцо Краузу и Анне Л'Юлье.



Награду они получили за "экспериментальные методы, которые генерируют аттосекундные импульсы света для исследования динамики электронов в веществе".



Лауреаты создали короткие вспышки света, чтобы сделать моментальные снимки движения электронов.

