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Вручена Нобелевская премия по физике
03.10.2023 15:00 Алина Груднева

Вручена Нобелевская премия по физике

В 2023 году Нобелевская премия по физике досталась ученым Пьеру Гостини, Ференцо Краузу и Анне Л'Юлье.

Награду они получили за "экспериментальные методы, которые генерируют аттосекундные импульсы света для исследования динамики электронов в веществе". 

Лауреаты создали короткие вспышки света, чтобы сделать моментальные снимки движения электронов.


Электроны движутся так быстро, что они были вне досягаемости человеческому глазу. Благодаря прорыву этих троих ученых, исследователи получили "размытое" представление о том, как те выглядят во время движения.

Накануне была вручена "нобелевка" по медицине. Ее получили венгерка Каталин Карико и американец Дрю Вайсман, которые помогли с созданием вакцины против коронавируса.
 

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