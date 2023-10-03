Вручена Нобелевская премия по физике
В 2023 году Нобелевская премия по физике досталась ученым Пьеру Гостини, Ференцо Краузу и Анне Л'Юлье.
Награду они получили за "экспериментальные методы, которые генерируют аттосекундные импульсы света для исследования динамики электронов в веществе".
Лауреаты создали короткие вспышки света, чтобы сделать моментальные снимки движения электронов.
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv
Электроны движутся так быстро, что они были вне досягаемости человеческому глазу. Благодаря прорыву этих троих ученых, исследователи получили "размытое" представление о том, как те выглядят во время движения.
Накануне была вручена "нобелевка" по медицине. Ее получили венгерка Каталин Карико и американец Дрю Вайсман, которые помогли с созданием вакцины против коронавируса.