Вручена Нобелевская премия по медицине: помогли в борьбе с COVID

В 2023 году Нобелевская премия по медицине досталась ученым из Венгрии и США.



Награду получили венгерка Каталин Карико и американец Дрю Вайсман.



Нобелевских лауреатов отметили за их вклад в борьбу с пандемией коронавируса.



Отмечается, что именно их разработки мРНК-вакцин легли в основу препаратов компаний Moderna и Pfizer.







