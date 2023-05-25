



Virgin Orbit миллиардера Брэнсона продает активы из-за банкротства

Калифорнийская аэрокосмическая компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона продала почти все свои активы из-за банкротства в США.



В пресс-релизе компании говорится , что она продает активы четырем победителям в торгах и прекращает деятельность.



Среди активов – штаб-квартира, оборудование, самолет Cosmic Girl и прочее на общую сумму $36 миллионов.



Непроданными остаются около шести ракет на разных стадиях производства и интеллектуальная собственность Virgin Orbit.

