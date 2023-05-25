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В США инженеры научились генерировать электроэнергию из пара
25.05.2023 21:09 Ирина Демьянова

В США инженеры научились генерировать электроэнергию из пара

Команда инженеров из Массачусетского университета США изобрела устройство, которое может генерировать электроэнергию из водяного пара в воздухе. Его можно сделать практически из любого материала, пишет Science Daily.

Секрет заключается в возможности наполнить материал отверстиями диаметром менее 100 нанометров. 

Именно таким образом сделали устройство, которое назвали Air-gen. Он способен постоянно производить несколько киловатт энергии.

"Воздух вокруг включает в себя гигантское количество электрической энергии. К примеру, каждая капля воды в облаке имеет заряд, и их совокупность участвует в рождении молний", — объяснили ученые.

Исследователи надеются, что этот метод сможет стать альтернативой ископаемому топливу и, наконец, поможет в борьбе с изменениями климата.

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