



В США инженеры научились генерировать электроэнергию из пара

Команда инженеров из Массачусетского университета США изобрела устройство, которое может генерировать электроэнергию из водяного пара в воздухе. Его можно сделать практически из любого материала, пишет Science Daily.



Секрет заключается в возможности наполнить материал отверстиями диаметром менее 100 нанометров.



Именно таким образом сделали устройство, которое назвали Air-gen. Он способен постоянно производить несколько киловатт энергии.



"Воздух вокруг включает в себя гигантское количество электрической энергии. К примеру, каждая капля воды в облаке имеет заряд, и их совокупность участвует в рождении молний", — объяснили ученые.



Исследователи надеются, что этот метод сможет стать альтернативой ископаемому топливу и, наконец, поможет в борьбе с изменениями климата.