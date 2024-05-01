Ночью на Рязанском НПЗ произошли взрывы и пожар
Ночью беспилотник атаковал Рязанскую область, в результате попадания загорелся Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Отмечается, что на территории предприятия прогремели два взрыва и вспыхнул сильный пожар.
Рязанский нефтеперерабатывающий завод - предприятие НК "Роснефти", расположен за 460 км от Украины. Большинство продуктов нефтепереработки направляются на экспорт.
Минобороны РФ сообщило об уничтожении и перехвате дежурными средствами ПВО прошлой ночью шести беспилотных летательных аппаратов, из которых:
три над территорией Воронежской области;
один над территорией Рязанской области;
один над территорией Белгородской области;
один над территорией Курской области.
Российские СМИ заявили, что Рязанский НПЗ атаковали ВСУ.