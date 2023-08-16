



В России обнаружена одна из старейших синагог в мире

В России были обнаружены остатки синагоги эпохи Второго Храма, пишет газета The Jerusalem Post.



Остатки синагоги времен Второго Храма были обнаружены во время раскопок древнегреческого города Фанагория, расположенном на территории между Азовским и Черным морями.



Находка знаменует собой открытие одной из старейших синагог в мире, и, согласно анализу фрагментов, найденных на этом месте, она, вероятно, простояла более полутысячелетия после того, как была построена в начале первого века до нашей эры.



Синагога была построена прямоугольной формы, примерно 70 футов в длину и 20 футов в ширину, и разделена на две комнаты. Строение отличалось окрашенными стенами, черепичной крышей и другими украшениями. Кроме того, археологи обнаружили несколько менор, алтарей и фрагменты мраморных стел.



Пара найденных табличек также была успешно датирована первым веком.



По словам исследователей проекта, многие из самых ранних синагог, обнаруженных до сих пор, датируются третьим веком, на несколько сотен лет позже, чем синагога Фанагории.



Однако она, вероятно, была разрушена в шестом веке, когда набеги варварских племен разрушили Фанагорию.



