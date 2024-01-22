



В Индии "священные камни" оказались яйцами динозавров

Местные жители почитали эти камни как божественные проявления, а теперь ученые раскрыли их истинную сущность - это яйца динозавров.



Недавнее открытие в одной из деревень индийского штата Мадхья-Прадеш привлекло внимание местных жителей, специалистов по природе и путешественников, сообщают местные СМИ. "Каменные шары", которым поклонялись многие поколения жителей, оказались совсем не тем, чем их считали.



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Эти предметы размером с ладонь, известные местным жителям как "Какад Бахирав", считались священными существами, которые обеспечивали защиту или представляли древнее божество, охраняющее поля и скот. Однако команда ученых решила исследовать эти камни и сделала неожиданное открытие - почитаемые объекты на самом деле являются окаменевшими яйцами динозавров.



По словам местного эксперта по динозаврам, сейчас предпринимаются усилия, чтобы показать эти невероятные находки всему миру. "Этим камням, которые часто кладут под фиговыми деревьями, поклонялись на протяжении многих поколений", - пояснил он. "Поскольку в настоящее время ведется работа по превращению этой территории в зоологический парк, сохранение этих традиций становится неотъемлемой частью культурного богатства парка".

