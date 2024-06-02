



Ученые спрогнозировали, когда иссякнет нефть на планете

При нынешней скорости добычи запасы нефти на нашей планете могут иссякнуть примерно спустя 50 лет.



По данным Live Science, такой прогноз ученых может измениться, благодаря внедрению новых технологий и применению искусственного интеллекта для поиска новых месторождений.



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По словам исследователей, само по себе "черное золото" как таковое никогда не закончится, однако многие залежи находятся в местах, которые являются недоступными для добычи. А из доступных осталось примерно 1,6 трлн баррелей.



Ученые также предположили, что спрос на этот ресурс может снизиться в будущем, особенно из-за перехода людей на электромобили.