



Ученые нашли способ сказать собакам о любви так, чтобы они поняли

Исследователи с кафедры этологии Университета Эётвёш Лоранд в Будапеште уже несколько лет изучают поведение собак. Ученые проиграли собакам записанные слова 12 мужчин и 12 женщин, чтобы выяснить, реагируют ли они по-разному на тот или иной голос.



Ученые, проводившие исследование, включали ролик с Дженнифер Энистон, говорящей "детским голосом", младенцам и собакам. Выяснилось, что мозг собак реагирует на такую речь так же позитивно, как и мозг детей.



Доктор Анна Габор, соавтор исследования с факультета этологии Университета Эётвёс Лоранд, заявила: "Наш эксперимент представляет собой первое нейронное доказательство того, что собаки лучше реагируют на речь с преувеличенной просодией (в частности, на речь собак и младенцев) по сравнению с речью взрослых, особенно когда ее произносят женщины".



Интересно, что чувствительность мозга собак к речи, направленной на собак и младенцев, определялась высотой голоса и ее вариациями. Это позволяет предположить, что более высокая и интенсивно модулированная высота голос может быть эффективнее при общении с собаками. В ходе исследования было также обнаружено, что тональность голоса, характерная для женской речи, обычно не используется в общении собак между собой, что позволяет предположить, что мозг собак перестроился в ходе одомашнивания.



Так что, если вы хотите поздороваться с собакой, не стесняйтесь использовать свой самый милый детский голос, чтобы сказать ей, какая она замечательная. Исследования показывают, что ей это понравится.