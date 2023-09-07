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Ученые: древние люди в Израиле ели слонов
07.09.2023 20:36 Алина Груднева

Ученые: древние люди в Израиле ели слонов

Древние люди, которые жили на территории современного Израиля, охотились на слонов, но когда животные начали исчезать, добытчикам пришлось адаптироваться и учиться охотиться на более мелкую добычу.

Об этом рассказали исследователи Тель-Авивского университета в статье в журнале Quartenary.

Древние люди научились охотиться на бизонов, оленей и газелей, пока те тоже не исчезли. Потому пришлось добывать еще более мелкую добычу. По словам ученых, из-за поисков новых пищевых ресурсов охотничьи инструменты усовершенствовались.

"Распространенность и доступность добычи животных оказали глубокое влияние на человеческую культуру и биологию", — поясняет профессор доисторической археологии в Тель-Авивском университете доктор Ран Баркай.

По мере того, как добыча становилась меньше и хитрее, орудия охоты становились более совершенными, смертоносными и точными, пройдя путь от деревянных копий до луков и тому подобное.

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