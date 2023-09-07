



Ученые: древние люди в Израиле ели слонов

Древние люди, которые жили на территории современного Израиля, охотились на слонов, но когда животные начали исчезать, добытчикам пришлось адаптироваться и учиться охотиться на более мелкую добычу.



Об этом рассказали исследователи Тель-Авивского университета в статье в журнале Quartenary.



Древние люди научились охотиться на бизонов, оленей и газелей, пока те тоже не исчезли. Потому пришлось добывать еще более мелкую добычу. По словам ученых, из-за поисков новых пищевых ресурсов охотничьи инструменты усовершенствовались.



"Распространенность и доступность добычи животных оказали глубокое влияние на человеческую культуру и биологию", — поясняет профессор доисторической археологии в Тель-Авивском университете доктор Ран Баркай.



По мере того, как добыча становилась меньше и хитрее, орудия охоты становились более совершенными, смертоносными и точными, пройдя путь от деревянных копий до луков и тому подобное.