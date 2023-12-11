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Связи Microsoft с OpenAI будут рассмотрены антимонопольными органами
11.12.2023 06:30 MIGnews.com

Связи Microsoft с OpenAI будут рассмотрены антимонопольными органами

Антимонопольные органы Великобритании собираются выяснить, можно ли рассматривать высокодоходное партнерство Microsoft с OpenAI как слияние.

Управление по конкуренции и рынкам изучает вопрос о том, может ли работа американского технологического гиганта с OpenAI повлиять на рынок искусственного интеллекта в целом.

Microsoft, которая, как сообщается, является крупнейшим инвестором OpenAI, заявила, что "сохранила независимость" для обеих компаний.
Однако эти отношения оказались в центре внимания после недавних потрясений в OpenAI.

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В прошлом месяце был уволен босс OpenAI Сэм Альтман. После увольнения Альтмана компания Microsoft предложила ему возглавить новую группу по исследованию передового ИИ, но после обращения сотрудников он был восстановлен в OpenAI.

Эта ситуация привлекла внимание к тому, как коммерческая конкуренция определяет развитие систем искусственного интеллекта и темпы развития технологии.
 

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