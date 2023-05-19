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Смартфоны на Android снабдят функцией видеорегистратора
19.05.2023 06:39 Наталья Богинская

Смартфоны на Android снабдят функцией видеорегистратора

Разработчики Google работают над созданием встроенной функции видеорегистратора. Она сможет работать в фоне в круглосуточном режиме.

Журналисты 9to5Google опубликовали скриншоты с экрана смартфона, на котором установлен обновленный мобильный апплет “Личная безопасность”. Функция является частью внутреннего теста. В выложенное в Google Play приложение она попала случайно.

По всей видимости, приложение сжимает видео с целью экономии места. При переходе к другим приложениям вроде Google Maps или Waze видеозапись не прерывается. Апплет ведет ее в фоновом режиме.

Пользователям доступна возможность настройки активирующих запись триггеров. К примеру, можно сделать так, чтобы запись начиналась после запуска двигателя. Приложение можно настроить таким образом, чтобы оно не записывало звук.

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