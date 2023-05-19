



Смартфоны на Android снабдят функцией видеорегистратора

Разработчики Google работают над созданием встроенной функции видеорегистратора. Она сможет работать в фоне в круглосуточном режиме.



Журналисты 9to5Google опубликовали скриншоты с экрана смартфона, на котором установлен обновленный мобильный апплет “Личная безопасность”. Функция является частью внутреннего теста. В выложенное в Google Play приложение она попала случайно.



По всей видимости, приложение сжимает видео с целью экономии места. При переходе к другим приложениям вроде Google Maps или Waze видеозапись не прерывается. Апплет ведет ее в фоновом режиме.



Пользователям доступна возможность настройки активирующих запись триггеров. К примеру, можно сделать так, чтобы запись начиналась после запуска двигателя. Приложение можно настроить таким образом, чтобы оно не записывало звук.