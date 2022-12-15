



Скорость движения глаз помогает понять процесс принятия решений – исследование

Докторант Колин Корбиш и его коллеги из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, опубликовали свои выводы в ноябре в журнале Current Biology.



“В отличие от рук или ног, скорость движений глаз у человека почти полностью непроизвольна. Это гораздо более прямое измерение бессознательных процессов, происходящих в мозге”, – говорит Корбиш, ведущий автор исследования.



В исследовании команда попросила 22 человека пройтись по беговой дорожке, а затем выбрать настройки на экране – либо короткую прогулку по крутому склону, либо более длительную ходьбу по ровной поверхности.



Было замечено, что глаза испытуемых выдавали их: еще до того, как они сделали свой выбор, бегуны двигали глазами быстрее, проглядывая варианты, которые они в итоге выбрали. Чем активнее двигались глаза тестируемых, тем увереннее они делали свой выбор.



“Мы обнаружили доступное измерение, которое всего за несколько секунд покажет вам не только то, что вы предпочитаете, но и то, насколько вы это предпочитаете”, — сказал один из авторов исследования доцент CU Алаа Ахмед.



Ахмед считает, что наши глаза могут дать представление о некоторых наших мыслительных процессах. Доцента особенно интересует тип движения, известный как “саккада” – основной способ движения наших глаз. “Когда глаза быстро перескакивают с одной точки фиксации на другую за несколько десятков миллисекунд, что быстрее, чем обычное моргание”.



“Для считывания процесса принятия решений в режиме реального времени обычно требуются инвазивные электроды, помещенные в мозг. Наличие этой более легко измеряемой переменной открывает множество возможностей”, – добавил Корбиш.



Движения глаз могут нарушаться у людей из-за болезни Паркинсона, прогрессирующим неизлечимым неврологическим заболеванием, при котором люди испытывают тремор, трудности с движением и другие проблемы.



“Замедленные движения являются симптомом не только болезни Паркинсона, но также проявляются при многих психических расстройствах, таких как депрессия и шизофрения”, – говорит Ахмед. “Медики могут использовать это как инструмент для диагностики определенных заболеваний”.