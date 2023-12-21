



Северные олени помогают бороться с изменением климата

У северных оленей в Лапландии в это время года есть множество важных дел, в том числе и помощь изменениям климата. Поедая кустарники, они помогают увеличить отражающую способность снега и льда.



Появившиеся данные свидетельствуют о том, что олени могут играть фундаментальную роль в сохранении всей экосистемы, включая снежный покров, открытый лес с его низкорастущими ягодными кустарниками, мхами и лишайниками - - и даже холодный зимний климат. Исследования показывают, что выпас оленей может помочь в борьбе с некоторыми последствиями изменения климата в Арктике, которая нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная часть планеты.



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"Быть оленеводом нелегко", - говорит Тия Йеремеефф, оленевод из северной Финляндии. "Это суровый климат, и мы должны выходить и кормить их, как бы холодно ни было".



"Олени едят лишайники и другие растения. Они также топчут их, чтобы растительность не была слишком густой, а это сохраняет почву более холодной", - говорит Йеремеефф. "Густая растительность на земле задерживает много тепла. Если нет листьев и травы, земля сильнее промерзает, и зимой она замерзает раньше".

