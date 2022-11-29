



Rolls-Royce впервые протестировал современный авиадвигатель на водороде

Компания Rolls-Royce в сотрудничестве с авиакомпанией EasyJet впервые в мире произвела наземный запуск работающего на водороде современного авиадвигателя. Партнеры называют это важной вехой на пути к доведению концепции, согласно которой водород может стать авиационным топливом будущего.



Модель использовала "зеленый", экобезопасный водород, производимый с помощью ветряных и приливных электрогенераторов. Помимо прочего эксперимент косвенно подтверждает правильный выбор стратегии декарбонизации, выбранной как Rolls-Royce, так и EasyJet. Обе компании намерены доказать, что газ может безопасно и эффективно снабжать энергией гражданские авиадвигатели – уже планируется второй этап тестов, в долгосрочной перспективе запланированы и летные испытания.



Тест проводился в Великобритании с использованием модифицированного двигателя Rolls-Royce AE 2100-A, предназначенного для использования в самолетах для региональных авиаперевозок. "Зеленый" водород снабжался Европейским центром морской энергетики EMEC и генерировался с использованием возобновляемой энергии на Оркнейских островах Великобритании.



По словам технического директора Rolls-Royce Грации Виттадини, "успех этого водородного теста стал увлекательной вехой. Только в июле мы объявили о нашем сотрудничестве с easyJet и уже осуществили невероятный старт со знаковым достижением. Мы раздвигаем границы исследования возможностей углеродной нейтральности водорода, который сможет изменить будущее полетов".



В EasyJet заявили о поддержке продолжения сотрудничества, поскольку водород обеспечивает большие возможности для ряда самолетов, включая модели, соответствующие размерам небольших самолетов, которые использует компания.



Эксперимент стал важным шагом на пути достижения углеродной нейтральности к 2050 году. По результатам анализа наземного теста планируется серия дальнейших стендовых испытаний и в результате полномасштабный наземный тест двигателя Rolls-Royce Pearl 15.