



Ракета SLS готова к полету на Луну с людьми: NASA обнародовало анализ Artemis I

Агентство утверждает, что собранная Artemis I информация позволяет сделать вывод о соответствии SLS всем ожидаемым техническим параметрам и характеристикам производительности. Это означает, что ракета Space Launch System полностью готова к применению в рамках миссии по полету людей вокруг Луны. Полет запланирован в рамках миссии Artemis II и может состояться уже в 2025 году.



В настоящее время инженеры NASA проводят более подробную оценку собранных данных, которые впоследствии будут учитываться при подготовке к первым пилотируемым миссиям на Луну в рамках дальнейшего развития программы Artemis.



Перед запуском ракеты SLS с кораблем Orion, команда NASA провела серию различных предполетных тестов и компьютерных симуляций. Указывается, что в рамках предполетной подготовки и непосредственного запуска ракетой SLS и кораблем Orion было собрано более 4 ТБ разной технической информации и изображений.



В рамках миссии Artemis 1 с учетом данных, собранных наземными камерами, камерами, установленными на ракете, а также камерами воздушных аппаратов, следивших за запуском 16 ноября, было собрано около 31 Тбайт информации. В полете основная степень ракеты SLS успешно выполнила все свои основные функции. Отделение сервисного модуля ICPS с кораблем Orion от степени произошло всего в четырех километрах от идеально заданной точки выхода, вписывающейся в приемлемые значения.



В NASA также отмечают, что после практически идеального выхода на окололунную орбиту сервисный модуль ICPS успешно отделился от корабля Orion, позволив последнему полностью завершить 25-дневную космическую миссию.



В рамках программы Artemis аэрокосмическое агентство NASA собирается высадить на поверхность Луны астронавтов. Высадка людей на поверхность спутника Земли состоится не ранее 2025 года, когда будет запущена миссия Artemis 3. От успеха этой программы будет зависеть дальнейшее развитие программы по отправке человека на Марс.