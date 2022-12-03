



Проведен первый этап тестирования вакцины от ВИЧ: эффективность 97%

По словам одного из авторов исследования Уильяма Шифа, новая разработка имеет все шансы стать первой в мире вакциной от ВИЧ.



Вакцина представляет собой серию прививок, каждая из которых несет в себе разные частицы инфекции и тем самым как бы тренирует иммунную систему. С каждой новой прививкой молекулы будут становиться все ближе и ближе к молекулам реальных вирусов ВИЧ, пока вырабатываемые антитела не смогут связываться со многими видами ВИЧ.



Шиф отмечает, что они с коллегами “представляют совершенно новый взгляд на создание вакцины”.



В данный момент ученые завершили небольшое испытание первой фазы, включающую тестирование вакцины, созданной из модифицированной версии белка, присутствующего в вирусе ВИЧ. По сути эта частица служит для того, чтобы подготовить организм пациента к выработке нейтрализующих антител. Ученые предполагают, что именно они играют решающую роль в создании иммунитета против ВИЧ.



В общей сложности в первой фазе испытания приняли участие 48 человек. Часть из реципиентов получили вакцину, другие — плацебо. Результаты свидетельствуют о том, что у 35 из 36 реципиентов, получивших вакцину, наблюдалась активация предшественников нейтрализующих антител. По сути эти В-клетки способны произвести первый шаг к созданию иммунитета против ВИЧ.



По словам Шифа, они с коллегами разработали метод при котором вакцина должна научить иммунную систему распознавать широкий спектр встречающихся в природе подтипов ВИЧ.



Если ученым удастся успешно завершить испытания, в дальнейшем этот метод можно будет использовать для создания вакцин против коронавируса и гриппа.



Американские ученые из ряда научно-исследовательских центров и университетов Хьюстона и Нового Орлеана разработали первую в мире вакцину против наркозависимости.