



COVID на коленях: прорыв в разработке новой вакцины

Исследователи из Национального института здравоохранения в Мэриленде считают, что они нашли новый подход к разработке вакцины, которая может обеспечить длительный эффект. Она также может работать с другими коронавирусами , а не только с вирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19.

Команда NIH сообщила о своих выводах в научном журнале Cell Host & Microbe.



Ключом к алгоритму действия вакцины NIH является часть вируса, называемая “спираль позвоночника”. Это структура внутри белка, части вируса, которая помогает ему захватывать и поражать наши клетки. Многие современные вакцины воздействуют на спайковый белок, но ни одна из них не нацелена на “спираль позвоночника”. В то время как шиповидный белок сильно меняется по мере мутации вируса, “спираль” остается неизменной.



Вакцины, которые нацелены и “связываются” с шиповидными белком, могут потерять эффективность, если вирус будет развиваться в этой области. Самое замечательное в “спирали позвоночника” с иммунологической точки зрения то, что она не мутирует. По крайней мере, она еще не мутировала спустя три года после начала пандемии COVID.



Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи NIH извлекли антитела из 19 выздоравливающих пациентов с COVID и протестировали их на образцах пяти различных коронавирусов, включая SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 и MERS. Команда NIH выделила лучшее антитело к “спирали позвоночника”, COV89-22, а также протестировала его на хомяках, инфицированных последними штаммами Omicron варианта COVID.



“У хомяков, которых лечили COV89-22, наблюдалось снижение показателей патологии”, – обнаружили ученые. “Эти результаты идентифицируют класс антител, которые нейтрализуют коронавирусы, воздействуя на спираль ствола”.



Однако, предстоит проделать большую работу, прежде чем новая вакцина появится в каждой аптеке. В любом случае обнадеживает то, что ученые постепенно продвигаются к созданию универсальной вакцины против широкого спектра коронавирусов, устойчивой к мутациям.