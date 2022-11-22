



В США разработали первую в мире вакцину от наркозависимости

Американские ученые из ряда научно-исследовательских центров и университетов Хьюстона и Нового Орлеана разработали первую в мире вакцину против наркозависимости. Об этом сообщает Pharmaceutics.



Клинические исследования вакцины на грызунах не повлекли побочных эффектов, поэтому в ближайшие месяцы их будут тестировать на людях.



В частности, речь идет об опиоидах. Эксперты отмечают, что, несмотря на то, что зависимость от наркотических веществ излечима, 80% людей страдают рецидивом.



При этом доза фентанила всего в два миллиграмма может быть смертельной, поскольку этот препарат в 50 раз сильнее героина и в 100 раз сильнее морфина.

“Наша вакцина способна генерировать антитела против фентанила, которые связываются с потребляемым фентанилом и предотвращают его попадание в мозг, позволяя вывести его из организма через почки”, – говорит доцент университета Хьюстона Колин Хейл.



Ученые подчеркивают, что после введения вакцины человек не будет испытывать эйфорию, а сможет вернуться к разумному мышлению.