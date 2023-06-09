



Приложение YouTube Music появится на Apple TV и часах Garmin

На сегодняшний день все возможности YouTube Music доступны на Android и iOS, а также в веб-версии сервиса. Однако в ближайшее время список полной совместимости будет расширен.



Компания Google планирует выпустить больше приложений и интеграций для посторонних устройств. Об этом сообщает портал 9to5Google.



По словам источника, Google выпустит отдельное приложение YouTube Music для Apple TV, которое должно обеспечить более прямой доступ к сервису, а не через YouTube. Возможно, такое появится и на Android TV. Более тесная интеграция YouTube Music в систему Apple может позволить использовать музыкальную платформу HomePod, чтобы непосредственно запускать музыку голосовыми командами, называя программу.



Также Google планирует выпуск YouTube Music для умных часов Garmin. Программа будет доступна для загрузки через магазин Connect IQ, в котором уже есть Spotify, Deezer и Amazon Music.



Следует надеяться, что после таких изменений YouTube Music наконец-то обновит и старые программы для Apple Watch и Wear OS.



