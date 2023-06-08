



На телевизорах с Android TV можно будет принимать звонки

Google выпустила первую бета-версию Android TV 14. Разработчики еще должны усовершенствовать систему, но кое-что интересное уже обнаружено. Речь идет о возможности принимать звонки на устройства с Android TV 14.



Принимать звонки на большом экране станет реальностью. Исследователь Android Мишаал Рахман обнаружил в Android TV 14 beta 1 доказательства того, что бета-версия системы получила поддержку сообщений о входящих вызовах. Более того, Android TV 14 позволит пользователям принимать эти вызовы из поддерживаемых приложений на своих телевизорах. Все это будет работать в том случае, если пользователь совершил вход в свою учетную запись (такую ​​же, как на смартфоне). Кстати, Android TV 14 – не единственная операционная система для телевизоров, которая получит поддержку звонков. Apple на днях также объявила о планах добавить FaceTime в tvOS 17 и Apple TV 4K.



Мишаал Рахман также рассказал о некоторых других нововведениях в Android TV 14 beta 1. Среди них дополнительные параметры HDR, функции управления питанием и улучшенное управление аудиоустройствами.По его словам, в системе появилась настройка качества изображения, позволяющая принудительно использовать формат HDR или SDR. Есть режим энергопотребления с разными параметрами – низкий, умеренный, высокий и неограниченный, которые определяют сетевые функции.



Наконец, на панели инструментов отображаются активные наушники и аудиоустройства Bluetooth, что должно существенно упростить процесс синхронизации с ними.