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египетские пирамиды раскопки
04.10.2023 12:01 Алина Груднева

Пирамиды Египта ошеломляют ученых: найдены новые потайные комнаты

Археологи обнаружили в пирамиде Сахура в Абусире, что к северу от Саккары, ранее неизвестные потайные комнаты.

По данным Вюрцбургского университета, ошеломляющее открытие в усыпальнице второго царя Пятой династии (2400 г. до н.э.) сделали исследователи из Египта и Германии под руководством египтолога Мохамеда Исмаила Халеда.

Сахур был первым египетским царем, захороненным в Абусире. Раскопки в пирамиде стартовали в 2019 году, когда исследователи начали реставрацию для укрепления основания с погребальной камерой, чтобы объект не обрушился. Были установлены первоначальные размеры помещений и раскрыт план частично разрушенного вестибюля. Установив подпорки, ученые выявили следы тайного хода, что подтвердило гипотезу ученого Джона Перринга, выдвинутую еще в 1836 году.
 


Проход вел к складским помещениям. Всего найдено восемь таких кладовых. Несмотря на повреждения, ученым удалось рассмотреть остатки первоначальных стен и пола. Использование 3D-лазерного сканирования с помощью сканера LiDAR ZEB Horizon позволило детально изучить помещения и составить полную карту.

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