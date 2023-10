Археологи обнаружили в пирамиде Сахура в Абусире, что к северу от Саккары, ранее неизвестные потайные комнаты.



По данным Вюрцбургского университета, ошеломляющее открытие в усыпальнице второго царя Пятой династии (2400 г. до н.э.) сделали исследователи из Египта и Германии под руководством египтолога Мохамеда Исмаила Халеда.



Сахур был первым египетским царем, захороненным в Абусире. Раскопки в пирамиде стартовали в 2019 году, когда исследователи начали реставрацию для укрепления основания с погребальной камерой, чтобы объект не обрушился. Были установлены первоначальные размеры помещений и раскрыт план частично разрушенного вестибюля. Установив подпорки, ученые выявили следы тайного хода, что подтвердило гипотезу ученого Джона Перринга, выдвинутую еще в 1836 году.



#Sahura's #Pyramid's secret rooms revealed:Scientists uncover mysterious chambers in #Egypt's 4,400-yr-old monument to honour Egyptian pharaoh Sahura that could reveal its ancient secrets

New excavations have uncovered eight previously unknown storage rooms pic.twitter.com/q7sPgqzkpk