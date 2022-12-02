



Одобрено предложение SpaceX о запуске 7500 новых спутников Starlink



Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила предложение компании SpaceX о развертывании до 7500 новых спутников в рамках спутникового интернет-сервиса Starlink.



С 2018 года компания, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, развернула более 3500 спутников, вращающихся вокруг Земли на низкой орбите, и к настоящему времени к услуге подключились десятки тысяч жителей США.



Решение FCC гласит: "Наше решение позволит SpaceX развернуть спутники Starlink второго поколения, которые обеспечат граждан США спутниковой связью следующего поколения".