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Одобрено предложение SpaceX о запуске 7500 новых спутников Starlink
02.12.2022 06:51 Аркадий Бочаровский

Одобрено предложение SpaceX о запуске 7500 новых спутников Starlink


Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила предложение компании SpaceX о развертывании до 7500 новых спутников в рамках спутникового интернет-сервиса Starlink. 

С 2018 года компания, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, развернула более 3500 спутников, вращающихся вокруг Земли на низкой орбите, и к настоящему времени к услуге подключились десятки тысяч жителей США. 

Решение FCC гласит: "Наше решение позволит SpaceX развернуть спутники Starlink второго поколения, которые обеспечат граждан США спутниковой связью следующего поколения".

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