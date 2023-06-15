



На спутнике Сатурна нашли компонент, необходимый для зарождения жизни

Используя данные, собранные миссией Cassini от NASA, международная группа ученых обнаружила фосфор – важный химический элемент для зарождения жизни – в богатых солью ледяных зернах, выпускаемых в космос со спутника Сатурна Энцелады.



Об этом говорится в пресс-релизе Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).



"Раньше мы обнаружили, что океан Энцелада богат разными органическими компонентами. Но этот новый результат показывает четкий химический признак значительного количества солей фосфора внутри ледяных частиц, выпущенных в космос потоками из маленького спутника. Это первый случай, когда этот важный элемент был обнаружен в океане за пределами Земли", — сказал руководивший этим исследованием Фрэнк Постберг, планетолог из Свободного университета Берлина (Германия).



Отмечается, что фосфор, менее распространенный из незаменимых элементов, необходимых для биологических процессов, до сих пор не был обнаружен вне Земли.



Этот химический элемент является важнейшим материалом для ДНК, которая образует хромосомы и несет генетическую информацию.



Он также присутствует в костях млекопитающих, клеточных мембранах и планктоне, обитающих в океане. Фосфор также является основной частью молекул, несущих энергию, присутствующих во всем живом на Земле. Без этой жизни было бы невозможно.













