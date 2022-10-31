



Масштабный сбой: в Instagram работают над решением проблемы

В Instagram заявили, что работают над проблемами, которые возникли во время глобального сбоя, с которым столкнулись пользователи по всему миру.



Пользователи приложения пожаловались, что обнаружили, что их аккаунты заблокированы, а также на то, что не могут листать ленту. Некоторые пользователи сообщили о том, что у них сократилось количество подписчиков.



Как отмечает Times of Israel, неясно, была ли проблема внутренней или Instagram был взломан.