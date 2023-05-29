



Люди целовались 4500 лет назад – на 1000 лет раньше, чем думали ученые

Самый ранний зарегистрированный поцелуй человечества датируется примерно 4500 лет назад на древнем Ближнем Востоке – на 1000 лет раньше, чем считалось ранее. Исследователи из Копенгагенского университета считают, что поцелуи были распространены во многих культурах, а не в каком-то конкретном регионе. Это противоречит предыдущей гипотезе о том, что самые ранние свидетельства поцелуев в губы были обнаружены в определенной части Южной Азии 3500 лет назад.



Доказательствами являются глиняные таблички, написанные клинописью, письменностью, использовавшейся человеческими культурами в древней Месопотамии между реками Евфрат и Тигр на территории современного Ирака и Сирии. Среди табличек, изображающих такую ​​сцену, была вавилонская глиняная модель, изображающая эротическую сцену 1800 г. до н.э., на которой изображено соприкосновение губ мужчины и женщины.



Доктор Троэльс Панк Арболл, эксперт по истории медицины в Месопотамии из Копенгагенского университета, сообщил, что “многие тысячи этих глиняных табличек сохранились до наших дней, и они содержат явные примеры того, что поцелуи считались частью романтической близости в древние времена, точно так же, как поцелуи могли быть частью дружеских и семейных отношений”.



“Поэтому поцелуи не следует рассматривать как обычай, который возник исключительно в каком-то одном регионе и распространился оттуда, а, скорее, практиковался во многих древних культурах на протяжении нескольких тысячелетий”, – считает он. “Исследования бонобо и шимпанзе – ближайших ныне живущих родственников человека – показали, что они целуются.



По словам ученых, это говорит о том, что практика поцелуев является фундаментальным поведением людей, и объясняет, почему ее можно найти в разных культурах. При этом, поцелуи, возможно, способствовали распространению вирусов, таких как герпес HSV-1.



Из значительной коллекции месопотамских медицинских текстов исследователи обнаружили, что в некоторых из них “упоминается болезнь с симптомами, напоминающими вирус простого герпеса 1”, – сообщил доктор Арболл, добавив, что на древние медицинские тексты могут влиять культурные и религиозные концепции, поэтому их нельзя “считать за чистую монету”.



Доктор Арболл рассказал, что команда обнаружила некоторое сходство между болезнью, известной как бушану в древних медицинских текстах из Месопотамии, и симптомами, вызванными инфекциями простого герпеса.



“Болезнь бушану была локализована в основном во рту и горле или вокруг них, и симптомы включали везикулы во рту или вокруг него, что является одним из доминирующих признаков герпесной инфекции”, – пояснил доктор.