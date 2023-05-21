



Крышки саркофагов из Древнего Египта прошли компьютерную томографию в Израиле

Два погребальных контейнера-саркофага из Древнего Египта прошли компьютерную томографию в Медицинском центре Шааре Цедек в Иерусалиме. Артефакты возрастом почти 3000 лет были перевезены из Музея Израиля после нескольких месяцев тщательного планирования, пишет i24news.



"Не каждый день вы принимаете участие в слиянии великолепной истории и передовых медицинских технологий", — сказал Шломи Хазан, главный рентгенолог, который проводил "сканирование каждого миллиметра в гробах по программе двух энергетических уровней, что является уникальной особенностью нашего сканера".



Сложная процедура требовала участия команд как из больницы, так и из музея в планировании, что требовало высокоспециализированной доставки. Их цель состояла в том, чтобы определить художественный процесс, которым занимался мастер при изготовлении ритуального предмета.



"Благодаря сканированию мы выявили полости в дереве, которые были заполнены гипсом в рамках подготовки к декорированию гробов, а также различные детали, которые были полностью отлиты из гипса, а не вырезались непосредственно на дереве", — пояснили в отделе египетской археологии в Музее Израиля .



Саркофаги, сделанные из дерева платана, были украшены и вырезаны иероглифами и узорами. Один гроб принадлежал церемониальному певцу египетского бога Амона-Ра примерно с 950 г. до н.э. Имя женщины, Джед-Мот, было написано в верхней части основного текста вместе с благословением для умершего. Крышка второго гроба принадлежала египетскому вельможе дворянину Петах-Хотепу.



Сканирование позволило команде увидеть разделение различных материалов, дерева, штукатурки и пустых пространств. "В высоком разрешении были показаны годичные кольца деревьев в поперечном сечении, и на разрезах были сделаны трехмерные реконструкции, которые помогут команде определить состав различных материалов", — сказал Хазан.





