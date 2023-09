Композицию от искусственного интеллекта номинировали на премию Грэмми

Трек с использованием сгенерированных искусственным интеллектом голосов рэпера Дрейка и The Weeknd под названием Heart on My Sleeve был представлен на рассмотрение Грэмми, сообщает Variety.



Музыкант под псевдонимом Ghostwriter подал сгенерированную песню, которая стала вирусной в апреле, была подана на лучшую рэп-песню и песню года – награды, которые вручаются авторам песни, а не ее исполнителям.



Академия в свою очередь заявила, что открыта к номинации треков, которые в большинстве своем написаны человеком, даже если сгенерированная запись использует искусственный интеллект.



Но даже если трек считается приемлемым с творческой точки зрения, правила Грэмми требуют, чтобы песня имела "распространение", что означает "широкий релиз записи, доступный по всей стране через обычные магазины, посторонние интернет-магазины или стриминговые сервисы".



После того, как песня сначала появилась на YouTube и стриминговых сервисах, она исчезла, поскольку Universal Music отправила сообщение об ее удалении. Затем она была загружена неофициальными третьими лицами в Интернете и на стриминговых сервисах.