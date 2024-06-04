



Китайский лунный зонд отправился обратно на Землю

Китайский зонд "Чанъэ-6" поднялся с обратной стороны Луны и начал обратный путь к Земле, сообщило во вторник Национальное космическое агентство Китая.



Успешный отлет зонда с Луны означает, что Китай стал ближе к тому, чтобы стать первой страной, вернувшей образцы с обратной стороны Луны, которая постоянно обращена в сторону от Земли.



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Зонд, покинувший Луну в 7:38 утра по местному времени, успешно завершил сбор образцов 2-3 июня.



В заявлении Китайского национального космического управления (CNSA) говорится, что "Чанъэ-6" "выдержал испытание высокой температурой на обратной стороне Луны".



По сравнению со своим предшественником "Чанъэ-5", который извлекал образцы с ближней стороны Луны, "Чанъэ-6" столкнулся с дополнительной технической проблемой - он работал без прямой связи с наземными станциями на Земле, сообщает CNSA.



Зонд сейчас находится на лунной орбите и соединится с другим космическим аппаратом, сообщило CNSA во вторник утром.



Затем образцы будут переданы на возвращаемый модуль, который полетит обратно на Землю, а посадка в китайском регионе Внутренняя Монголия ожидается около 25 июня.



За возвращением лунных образцов на Землю следят ученые всего мира, которые надеются, что грунт, собранный аппаратом "Чанъэ-6", поможет ответить на вопросы о происхождении Солнечной системы.

