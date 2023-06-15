



Китай договорился с 2 космическими агентствами о совместных исследованиях Луны

Китайская аэрокосмическая корпорация подписала соглашения с европейским и французским космическими агентствами о совместном исследовании Луны в рамках следующей миссии лунного зонда Chang'e-6, запуск которой планируется в следующем году, сообщает CGTN.



Миссия Chang'e-6 будет нести научные устройства, разработанные Европейским космическим агентством (ESA) и Французским национальным центром космических исследований (CNES).



В частности, анализатор отрицательных ионов ESA, который можно использовать для проведения фундаментальных исследований планетоведения, и французский детектор газа радона, измеряющий содержание радона и продуктов его распада на поверхности Луны для изучения физических свойств лунного грунта.



Согласно китайской программе исследования Луны, миссию Chang'e-6 планируется запустить в 2024 году для завершения задачи возвращения образцов с обратной стороны Луны . Если миссия удастся, это станет первым случаем, когда люди получат образцы Луны с другой стороны.



