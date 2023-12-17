



Как зубры могут вернуться

Когда-то эти колоссы бродили по всей Европе, но затем животные почти полностью исчезли. Теперь исследователи восстановили причины этого и выяснили, где их можно заново заселить.



Десятки тысяч лет назад зубры бродили по большой части Европы - европейский зубр (Bos bonasus) был распространен даже к югу от Альп. Но к 1927 году этот вид вымер в дикой природе, а в неволе осталось около 60 животных. Теперь международная группа исследователей выяснила, как исчезли эти колоссы весом до одной тонны. В журнале "Proceedings of the Royal Society B" группа делает выводы на основе проведенного анализа о том, где в Европе реинтродукция бизонов была бы наиболее перспективной.



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Во-первых, группа под руководством Джула Пиловски из университетов Копенгагена и Аделаиды реконструировала причины исчезновения животных за период в 21 000 лет. Для этого ископаемые останки были объединены с десятками тысяч компьютерных симуляций, которые имитировали различные климатические и экологические условия, а также влияние человека.



Согласно полученным результатам, ареал обитания животных сокращался примерно с 14 700 лет назад по мере потепления климата. В результате популяции отступили к основной территории в центральной, восточной и юго-восточной Европе. Позднее охота людей первоначально повлияла на популяции на севере и востоке, в то время как на западе и юге это было связано в первую очередь с изменениями в землепользовании, как сообщает команда. Начиная с XV века, внедрение огнестрельного оружия ускорило сокращение численности бизонов.



"История прошлого повторяется в настоящем, - говорит соавтор исследования Рафал Ковальчик из Польской академии наук. И сегодня зубрам угрожают климатические изменения, браконьерство и расширение землепользования. Благодаря амбициозным программам реинтродукции 7300 животных в настоящее время снова живут в дикой природе в Европе - в таких разных местах, как Нидерланды и Французские Альпы. Единственное свободно живущее стадо в Германии, насчитывающее около 40 животных, обитает в Ротхааргебирге в Северном Рейне-Вестфалии.



По данным природоохранной организации WWF, подавляющее большинство животных обитает в Польше, Беларуси, России и Украине.



По результатам исследования команда Пиловски пришла к выводу, что реинтродукция животных будет наиболее перспективной именно в этих регионах. Однако, по их словам, подходящие территории есть также на Балканах и в Германии.

