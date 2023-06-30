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30.06.2023 20:57 Ирина Демьянова

К Земле приближается потенциально опасный астероид, – NASA


Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщило, что вблизи Земли в среду, 5 июля, пролетит астероид 2023 года HO6.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

По данным NASA, длина небесного объекта составляет около 171 м.

Расстояние от него до Земли составит около 2,05 миллионов километров. Скорость движения астероида равна 27972 км/ч.

Если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер превышает 150 м, в NASA считают его "потенциально опасным объектом".
 

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