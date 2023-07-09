



Израильтяне модернизировали канадские системы предупреждения о землетрясениях

Министерство природных ресурсов Канады предоставило финансирование Тель-Авивскому университету (TAU) для разработки программного обеспечения, направленного на совершенствование канадских систем раннего предупреждения о землетрясениях (EEW), сообщил 27 июня министр Джонатан Уилкинсон.



“Мы рады представить в Канаде передовой опыт Тель-Авивского университета и получить доступ к самым ранним и точным оповещениям о землетрясениях и цунами”, – сказал Уилкинсон.



По его словам, TAU “является признанным мировым лидером в области сейсмических групп с малой апертурой, которые могут улучшить характеристики EEW для трансграничных и морских событий и являются ответственным выбором для обеспечения безопасности канадцев”.



Каждый год в Канаде происходит около 5000 землетрясений.



Канадские системы EEW изначально были разработаны TAU в сотрудничестве с израильской высокотехнологичной компанией SeismicAI, которая имеет эксклюзивную лицензию на эту технологию и успешно внедрила ее по всему миру.



Целью этого нового проекта является повышение производительности систем EEW в прибрежных и приграничных районах, где традиционные сети сенсорных станций EEW сложно развернуть. Эти регионы могут подвергаться высоким сейсмическим рискам, требующим специальных подходов для эффективного раннего предупреждения.



Усовершенствованная система EEW должна обеспечивать более полный охват и более ранние оповещения, предоставляя людям больше времени для принятия упреждающих мер до того, как произойдет землетрясение.



Начиная с 2024 года люди в регионах Канады с самым высоким уровнем риска смогут получать экстренное оповещение о том, что произошло землетрясение, и необходимо принять немедленные меры, чтобы защитить себя и свести к минимуму материальный ущерб.