



Исследователи используют искусственный интеллект для анализа космических взрывов

Проводятся новые исследования с использованием искусственного интеллекта для анализа космических взрывов.



Тип искусственного интеллекта, известный как машинное обучение, будет использован для моделирования взрывов звезд, называемых сверхновыми, которые выбрасывают такие элементы, как кальций и железо, обратно во Вселенную.



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Исследование Уорикского университета призвано помочь астрономам лучше понять, почему и как происходят сверхновые взрывы.



Ведущий автор исследования доктор Марк Мейджи говорит, что если сейчас на создание одной модели уходит до 90 минут, то с помощью ИИ можно будет создавать тысячи моделей сверхновых взрывов менее чем за секунду.



ИИ также сделает исследования более точными, помогая установить, какие модели соответствуют реальным взрывам, считают в университете.



Он добавил, что достижения в области машинного обучения сделали исследование возможным, и в будущем будут изучаться более разнообразные взрывы.

