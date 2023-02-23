



Исследование: корица полезна для мозга

Корица — отличная приправа для приготовления пищи, выпечки и напитков. Однако оказывается, что она также способна улучшать мозговую деятельность.



Не так много исследований было проведено о пользе корицы для мозга. В прошлом было много попыток выяснить, влияет ли корица на память и способность к обучению, и если да, то как, но из этих экспериментов ничего существенного не вышло. Представители Школы медицинских наук Иранского университета Бирджанд более внимательно изучили различные исследования, в которых изучалось влияние корицы на мозг и его когнитивные функции, пишет Nutritional Neuroscience Journal.



Исследовательская группа хотела проанализировать исследования взаимосвязи между широко известной специей и функциями памяти и обучения. После сортировки 2605 исследований корицы из различных баз данных, включая PubMed, Scopus, Google Scholar и Web of Science, команда обнаружила 40 исследований, которые соответствовали критериям их анализа.



Ученые обнаружили, что компоненты эвгенола, коричного альдегида и коричной кислоты — природного соединения, что содержится во многих растениях — положительно влияют на когнитивную функцию.



В частности жевание жевательной резинки с корицей улучшает функцию памяти и даже снижает беспокойство. Но в целом результаты подчеркивают потенциальную ценность корицы в предотвращении нарушений памяти и обучения.



Команда заявила, что они надеются, что результаты могут вдохновить других ученых на дальнейшее изучение положительного воздействия корицы на мозг, чтобы эту специю можно было рекомендовать для использования в сохранении функциональности мозга и замедлении когнитивных нарушений.



Помимо этого, ранее исследователи из Мичиганского университета изучили влияние коричного альдегида, основной молекулы корицы, которая придает ей характерный запах, на жировые клетки, взятые у мышей, а также на жировые клетки, взятые у четырех людей. Они обнаружили, что воздействие коричного масла активировало клетки мыши и человека и начало сжигание калорий в процессе термогенезе.



Еще одно исследование показало, что корица замедляет скорость опорожнения желудка после еды и снижает повышение уровня сахара в крови после еды. Кроме того, корица смогла повысить чувствительность клеток к инсулину у пациентов с диабетом 2 типа и помогла им достичь сбалансированного уровня сахара.

