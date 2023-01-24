



Исправили ошибки: Apple выпустила iOS 16.3

Компания Apple 23 января официально выпустила обновление программного обеспечения iOS 16.3, исправив ошибки и усилив уровень защиты.



По данным Engadget, любители "яблок" смогут воспользоваться физическими ключами безопасности для двухфакторной проверки.



По мнению производителя, это поможет предотвратить попытки злоумышленников обманным путем заставить пользователей предоставить доступ через 2FA.



14 категорий данных в iCloud, включая фото, будут под надежной защитой. Также в ПО есть обновление элементов управления экстренными вызовами. Если нажать кнопку питания, звонок не будет совершен до тех пор, пока пользователь не отпустит клавишу. Также можно будет отключить звук обратного отсчета.



В приложении "Книги" можно вернуться к исходному шрифту без необходимости сбрасывать тему оформления. В частности, добавлен пункт "Начальный".

Появилось руководство для настройки HomePod 2.



В Apple Fintess+ добавлены несколько новых достижений. Кроме того, была устранена проблема с Siri, которая не распознавала музыкальный запрос и голосовые команды при использовании CarPlay. Также устранены проблемы с Freeform, исправлена ошибка с мерцающими полосами на iPhone 14 Pro, а также отображение темного фона вместо обоев при настройке.