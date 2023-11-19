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Иран представил новую гиперзвуковую ракету Fatah-2
19.11.2023 15:36 Катя Шульц

Иран представил новую гиперзвуковую ракету Fatah-2

На выставке последних достижений Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которая прошла в университете аэрокосмической науки и технологий в Тегеране была представлена ​​новая гиперзвуковая ракета Fatah-2.

Fattah 2 — это гиперзвуковая (сверхзвуковая) ракета с возможностью планирования, относящаяся к классу гиперзвукового оружия HGV.

Только 4 страны в мире, включая Исламскую Республику Иран, обладают технологией производства этого типа гиперзвукового оружия.
 

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