



Иран представил новую гиперзвуковую ракету Fatah-2

На выставке последних достижений Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которая прошла в университете аэрокосмической науки и технологий в Тегеране была представлена ​​новая гиперзвуковая ракета Fatah-2.



Fattah 2 — это гиперзвуковая (сверхзвуковая) ракета с возможностью планирования, относящаяся к классу гиперзвукового оружия HGV.



Только 4 страны в мире, включая Исламскую Республику Иран, обладают технологией производства этого типа гиперзвукового оружия.

