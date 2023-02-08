



Google представила конкурента ChatGPT - Bard

Владелец Google компания Alphabet Inc в понедельник заявила, что запустит чат-бот и ИИ для своей поисковой системы, а также для разработчиков, что является ответом конкуренту Microsoft.



В своем блоге гендиректор Alphabet Сундар Пичаи сообщил, что его компания открывает ИИ-сервис под названием Bard для тестирования среди небольшой группы пользователей, после чего в ближайшие недели состоится публичный релиз.



Он также сообщил, что Google планирует добавить в свою поисковую систему функции ИИ, которые синтезируют материал для сложных запросов. В настоящее время Google выдает текст, существующий в других местах в Интернете, на вопросы, ответ на которые очевиден.



Google также планирует предоставлять создателям и предприятиям технологические инструменты на базе других ИИ со временем.