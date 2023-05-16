



Еще две жертвы извержения вулкана найдены в римских руинах Помпеи

Два скелета были найдены в руинах Помпеи, древнего римского города, уничтоженного извержением вулкана Везувий почти 2000 лет назад, сообщило во вторник министерство культуры Италии.



В заявлении министерства говорится, что скелеты были извлечены из здания, известного как "Дом художников за работой", и, вероятно, принадлежат двум мужчинам в возрасте 50 лет, которые погибли в результате землетрясения, сопровождавшего извержение.



Директор Археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель сказал, что они погибли не от вулканического пепла, а от обрушения зданий , отметив, что между их сломанными костями были обнаружены фрагменты стен.



"Современные методы раскопок помогают нам лучше понять ад, полностью уничтоживший город Помпеи за два дня и убивший многих жителей", — сказал немецкий археолог.



Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано заявил, что усилия по консервации и археологическим исследованиям будут продолжены.



"Обнаружение этих двух скелетов показывает нам, что нам еще нужно многое изучить, провести дополнительные раскопки, чтобы выявить все, что все еще (скрывается) в этом огромном сокровище", — сказал он.





