



Apple переносит дебют гарнитуры смешанной реальности на два месяца до июня

Компания Apple перенесла запланированную презентацию своей первой гарнитуры смешанной реальности с апреля на июнь.



Производитель iPhone теперь намерен представить продукт на своей ежегодной Всемирной конференции разработчиков. Apple приняла решение отложить запуск в начале этого месяца после того, как тестирование продукта показало, что аппаратные и программные проблемы еще требуют доработки.



Дебют гарнитуры назревал давно: Apple работала над технологией примерно с 2015 года. В какой-то момент компания планировала представить продукт в июне прошлого года, но затем перенесла сроки примерно на январь 2023 года. Затем этот срок был перенесен на весну до последней отсрочки.



Устройство, объединяющее виртуальную и дополненную реальность, выведет Apple в первую крупную категорию новых продуктов с тех пор, как компания представила смарт-часы в 2015 году. Это могло бы помочь поддержать рост после недавнего замедления, но это все еще неопределенный рынок, и Apple планирует поставить ценник около $3 000 на новый продукт, что не так то и дешево.



Устройство должно стать центральным элементом линейки новых продуктов Apple в этом году.



Apple работает над устранением проблем с датчиками на устройстве, чтобы задействовать механизм управления руками и глазами. Она также пытается найти баланс между временем автономной работы и производительностью. В ходе разработки компания приняла решение переместить аккумулятор устройства во внешний блок, который будет находиться в кармане пользователя.



Компания уже рассматривает возможность выпуска более дешевой версии - с менее дорогими и мощными компонентами - уже в 2024 году. В то же время Apple отложила на неопределенный срок работу над автономными очками дополненной реальности, которые были бы менее громоздкими, но требовали бы технологической сложности, превышающей доступную в настоящее время.