



2000-летнии финансовые записи обнаружены в Иерусалиме

Документ представляет собой редкое свидетельство о повседневной жизни города тех времен. Надпись была выполнена на маленькой каменной табличке. Она состоит из семи частично сохранившихся строк, где указаны имена на иврите, буквы и цифры. Ученые расшифровали имя "Шимон" и следующую за ним букву "мем" (сокращение от слова "деньги"), сообщает Аninews.



Около 120 лет назад два британских археолога в древнем Иерусалиме не заметили при раскопках надпись раннего римского периода. В среду, 17 мая, Израильское управление древностей обнародовало любопытную новость.



Другие строки содержат символы, представляющие числа, некоторым предшествуют буквы, которые, по мнению археологов, определяют денежные значения.



Археологи обнаружили финансовую надпись на разбитом фрагменте известняковой таблички. Он состоит из семи фрагментированных строчек, написанных ивритом, рядом с цифрами.



Израильское управление древностей предполагает, что это финансовая запись около 2000 лет назад. Теоретически это может быть квитанция.



По словам исследователей, надпись была вырезана острым инструментом на плите из мелового камня. Ранее подобные артефакты находили только в пригородах Иерусалима. Это первый случай, когда табличку обнаружили в центре исторического города.



Паломническая дорога соединяла город Давида, расположенный к югу от Храмовой горы, с воротами Второго храма. Она служила основным маршрутом для желающих поклониться святыням, но на ней также велась активная торговая деятельность. Ученые подчеркнули, что в те времена жители Иерусалима, как и современные люди, использовали квитанции при совершении торговых сделок, однако эти документы выглядели совсем иначе, чем привычные нам.

