



2000 лет назад в римской армии служили соблюдавшие кашрут евреи - исследование

Новое исследование, опубликованное в "Jewish Quarterly Review", показывает, что римская армия позволяла различным меньшинствам сохранять свои религиозные и диетические обычаи, в том числе евреям.



Возможность того, что евреи служили в большом количестве в римской армии, является поразительной находкой, поскольку римская армия обычно изображается врагом еврейского народа. В различных военных кампаниях римская армия разрушила Святой Храм в Иерусалиме в 70 г. н.э. и разграбила свой путь через Иудею к последним оплотам на Масаде около 73 г. н.э., в дополнение к военным кампаниям против евреев во втором веке н.э.



"Все войны и вся наша история сложнее, чем мы их представляем", — пояснил доктор Хаггай Ольшанецкий, автор исследования и научный сотрудник Базельского университета в Швейцарии.



"Евреи были в римской армии, и евреи сражались против римской армии", — сказал он, добавив: "Евреи сражались между собой — это всегда было проблемой".



По данным исследователей, примерно в первом веке в Римской империи насчитывалось от 4,5 до 7 миллионов евреев , что составляло от пяти до пятнадцати процентов населения. По мере расширения империи армии требовались солдаты для новых кампаний и поддержания порядка по всей империи, а евреи были слишком многочисленной группой, чтобы не учитывать этот человеческий ресурс.



"Всем империям нужны были мужчины, и им также нужны были меньшинства для служения", — сказал Ольшанецкий, уточнив, что евреи, язычники и всевозможные этнические меньшинства должны были служить в римской армии, и многие так и поступали.



"У всех культур на протяжении всей истории были свои правила относительно того, что нельзя или можно есть", — добавил он.



Однако еврейские диетические законы считаются одними из самых строгих и сложных. По словам Ольшанецкого, если евреи смогут найти способы служить, соблюдая свои диетические ограничения, то и другие этнические группы смогут сделать то же самое.



Римская армия действительно предоставила евреям некоторые военные льготы, но только примерно с 49 г. до н.э. по 14 г. до н.э. и только для определенных общин в современной Турции. Ольшанецкий считает, что это было сделано как жест, чтобы побудить остальную часть еврейской общины пойти в армию.



В исследовании Ольшанецкий рассматривает диету солдат на основе обширного изучения древних текстов и результатов археологических раскопок в римских военных лагерях в Западной Европе.



Рацион римского солдата основывался на "средиземноморской триаде": хлебе, масле и вине. Хотя солдаты получали некоторые припасы от государства, в I и II веках их пропитание вычиталось из их жалованья. Ожидалось, что солдаты дополнят основной рацион тем, что они могут купить или награбить во время походов.



Солдаты также должны были сами готовить пищу, включая измельчение зерна в муку, заботу о животных и выпечку хлеба, хотя иногда хлеб пекли в центральных лагерях и раздавали солдатам буханками. Большинство новобранцев и пехотинцев были разделены на контубернии, группы из восьми человек, иногда с двумя рабами или носильщиками, которые делили палатку и осла для перевозки припасов.



Вполне вероятно, что евреи, которые соблюдали кашрут, вместе служили в контубернии и, следовательно, готовили вместе, то есть они могли готовить в соответствии со своими диетическими потребностями. Животных часто доставляли в лагеря живыми, что позволяло еврейским солдатам забивать животных в соответствии с их религиозными убеждениями.



В мирное время римские солдаты каждый день получали одну восьмую модиуса зерна (около 100 граммов или 3,5 унции), 44 миллилитра (3 столовые ложки) масла, 250–500 граммов мяса и до пол-литра вина. Овощи, сыр и фрукты также входили в рацион солдат. Часто вокруг римских военных лагерей появлялись торговые прилавки, где солдатам продавались роскошные продукты, такие как специи или экзотические фрукты, а некоторые солдаты даже делали свой собственный сыр.



Археологические остатки римских лагерей в Англии показали, что солдаты ели разнообразное мясо, в том числе говядину, свинину, оленину, козу, кабана, зайца и даже рыбу и морепродукты. Это разнообразие привело Ольшанецкого к выводу, что солдаты, которые не ели свинину по религиозным соображениям, а в первом веке это было довольно много национальностей, имели бы другие варианты и могли бы торговать или обмениваться на другие варианты.



В 2014 году остракон, обнаруженный в Египте, позволил предположить, что римская армия, возможно, действительно изо всех сил старалась поддерживать солдат из числа меньшинств в соблюдении ими религиозных обычаев. Остракон, выгравированные на глиняной посуде буквы, был письмом военного офицера по имени Турраниус, который отвечал за получение припасов. Остракон говорил о временной отправке евреям пшеницы, а не военного хлеба. Остракон датирован 12-м фармутием, месяцем, соответствующем еврейскому месяцу Нисан, на который приходится Песах.



"Евреи нуждались в пшенице, потому что они воздерживались от квасного хлеба и нуждались в приготовлении мацы или другой пресной пищи", — пишет Ольшанецкий. — "В первую очередь это свидетельствует о том, что римляне признавали и уважали требования некоторых еврейских праздников и даже были готовы выполнить специальные задания, чтобы обеспечить их соблюдение".



В исследовании Ольшанецкого, тщательное изучившем, что именно ели римские солдаты и как они получали свой рацион, показано, что еврейские диетические законы вполне можно было бы включить в службу в римской армии. Вывод означает, что евреи, вероятно, действительно служили в римской армии в гораздо большем количестве, чем популярная история заставила общественность поверить.



"Изучение истории не является точной наукой, и у нас никогда не будет исторической "правды" или точных фактов. Но мы стараемся максимально приблизиться к тому, что произошло, и во многих случаях мы может подойти очень близко", — добавил Ольшанецкий.



Исследование требует, чтобы общественность осмыслила вероятность того, что еврейские солдаты в римской армии участвовали в разрушении Храма в 70 г. н.э. Юлий Александр , еврейский полководец, был заместителем командующего римской армией и руководил уничтожением, указал Ольшанецкий. Это неудобный факт, но он иллюстрирует, насколько сложна и противоречива человеческая природа даже тысячи лет назад.



